Großbritannien: Russell Brand muss nicht in Untersuchungshaft

1 Russell Brand muss trotz der schweren Vorwürfe wegen mutmaßlich sexueller Übergriffe nicht in Untersuchungshaft. (Archivfoto) Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Der britische Schauspieler und Komiker Russell Brand ist in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und anderer sexueller Übergriffe auf sechs Frauen angeklagt. Das Gericht gewährt ihm Kaution.











London - Der britische Schauspieler und Comedian Russell Brand muss trotz schwerer Vorwürfe wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe nicht in Untersuchungshaft. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, wurde dem 50-Jährigen während einer Anhörung vor Gericht in London Kaution gewährt. Brand, der nur seinen Namen und Geburtsdatum bestätigte, nahm an der Anhörung per Videoschalte aus den USA teil. Er soll am 17. Februar erneut vor Gericht erscheinen.