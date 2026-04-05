1 König Charles III. und Königin Camilla nehmen am Ostergottesdienst teil. Foto: Alberto Pezzali/Pool AP/AP/dpa

Bei Sonnenschein nehmen die britischen Royals am traditionellen Ostergottesdienst teil. Für Prinzessin Kate ist es ein besonderer Anlass nach längerer Pause.











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London - Der König in Blau, die Königin in Rot und die Prinzessin in Cremeweiß: In farbenfroher Kleidung haben die britischen Royals am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilgenommen. Prinzessin Kate nahm erstmals seit ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2024 wieder an den Feierlichkeiten teil. Die 44-Jährige kam gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), und ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).