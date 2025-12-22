Großbritannien: Neue Banksy-Kunst zieht Menschen in London an

1 Auf Instagram bekannte sich der Künstler zu dem Motiv. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

London - Mit zwei neuen, nahezu identischen Graffitis hat der britische Künstler Banksy in London für Aufsehen gesorgt. Die Werke zeigen jeweils ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person liegt, die in den Himmel zeigt. Das eine Graffiti wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park.