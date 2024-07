Britische Parlamentswahl: Nach Wahldebakel: Rishi Sunak tritt als Parteichef ab

4 Sunak räumte frühmorgens die Niederlage seiner Partei ein. Foto: Temilade Adelaja/PA Wire/dpa

Die Konservative Partei in Großbritannien erlebt eine historische Niederlage. Der bisherige Premierminister Rishi Sunak zieht Konsequenzen und will den Parteivorsitz abgeben. Wer wird ihm nachfolgen?











London - Nach der Niederlage der konservativen Tories bei der britischen Parlamentswahl zieht Rishi Sunak in seiner Partei Konsequenzen. Er werde als Parteichef zurücktreten, sobald die formalen Regelungen für die Nachfolge geklärt seien, kündigte der bisherige Premierminister am Morgen in London an. Seine Konservativen hatten zuvor ein historisch schlechtes Ergebnis bei der Wahl zum Unterhaus eingefahren.