2 Aktivisten beschmieren die Vitrine, in der die Krone ist.

Alles wie vorher: Nach dem Angriff mit Kuchen auf die Krone kann die weltberühmte Ausstellung im Tower of London wie üblich besichtigt werden. Beschädigt wurde keines der unbezahlbaren Stücke.











London - Knapp 24 Stunden nach dem Kuchenangriff auf die Kronjuwelen sind offiziellen Angaben zufolge keine Spuren der Protestaktion mehr zu sehen. Der Tower of London sei vollständig für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet, bestätigten die Verantwortlichen am Morgen auf Anfrage. Am Samstag hatten Aktivisten die Vitrine der Imperial State Crown mit Apfel-Crumble und Vanillesoße beschmiert.