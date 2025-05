Großbritannien: Nach anstößigem Post: Lineker verlässt BBC vorzeitig

1 Die britsche Fußball-Legende Gary Lineker Foto: dpa/John Walton

Gary Lineker sollte eigentlich erst 2026 gehen. Nun gibt die britische Fußball-Legende den Job als Moderator und Experte bei der BBC ein Jahr früher als beabsichtigt auf.











Link kopiert



Die englische Fußball-Legende Gary Lineker gibt ihren Job als Moderator und Experte bei der BBC nach über einem Vierteljahrhundert und ein Jahr früher als beabsichtigt auf. Lineker werde mit der letzten Folge der beliebten Sendung „Match of the Day“ in dieser Saison seinen Abschied nehmen, teilte der Sender mit. Ursprünglich sollte Lineker noch dem Team für die WM 2026 und die kommende FA-Cup-Spielzeit angehören.