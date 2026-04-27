Der britische Energieriese Shell investiert mehr als 16 Milliarden US-Dollar in die Übernahme von ARC Resources. Was der Konzern damit am kanadischen Markt plant.
London - Der Öl- und Gaskonzern Shell will mit der milliardenschweren Übernahme des kanadischen Unternehmens ARC Resources sinkende Fördermengen kompensieren. Der britische Konzern will die kanadische Energiefirma für insgesamt etwa 16,4 Milliarden US-Dollar (etwa 13,9 Mrd. Euro) erwerben, wie Shell mitteilte. Durch den Zukauf soll demnach die Fördermenge um 370.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erhöht werden.