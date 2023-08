1 Nach einem Vorfall unweit des British Museum ist ein Mensch mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden. Foto: Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Ganz in der Nähe des British Museum, einem der touristischen Hotspots der britischen Hauptstadt, wird ein Mann angegriffen. Der mutmaßliche Täter ist festgenommen worden.









London - Nach einem Vorfall unweit des berühmten British Museum in London ist ein Mensch mit einer Stichverletzung am Arm in ein Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Täter wurde wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen, wie die Polizei in der britischen Hauptstadt mitteilte.