Die Londoner Polizei hat drei Männer festgenommen, die mutmaßlich für russische Geheimdienste tätig waren. Die Anti-Terror-Einheit ermittelt wegen Verstößen gegen das Sicherheitsgesetz.
In Großbritannien sind drei Männer festgenommen worden, die russischen Geheimdiensten geholfen haben sollen. Die Männer im Alter von 44, 45 und 48 Jahren befänden sich in Gewahrsam und würden von der Anti-Terror-Polizei wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz verhört, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt London am Donnerstag mit, wo die Männer festgenommen worden waren.