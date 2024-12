Großbritannien: Lebenslange Haft wegen Babymorden: Britische Krankenschwester erneut verhört

1 Wegen weiterer Todesfälle wurde die verurteilte Krankenpflegerin nun erneut von der britischen Polizei verhört. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Avalon.red//Jacob King / Avalon

Wegen der Ermordung von sieben Säuglingen sitzt die Krankenpflegerin Lucy Letby lebenslang im Gefängnis – wegen weiterer Todesfälle hat die britische Polizei sie nun verhört.











Die Krankenpflegerin Lucy Letby sitzt wegen der Ermordung von sieben Babys lebenslang im Gefängnis - nun hat die britische Polizei sie wegen weiterer Todesfälle verhört. Die 34-Jährige sei kürzlich im Gefängnis vernommen worden, teilte die Polizei der Grafschaft Cheshire am Mittwoch mit. In den Ermittlungen gehe es um Todesfälle und Zusammenbrüche von Babys im Countess-of-Chester-Krankenhaus in Chester und in der Frauenklinik in Liverpool.