Großbritannien: Lady in red: Kate der Star beim Staatsbankett

Emmanuel Macron (l) und König Charles III. stießen auf die britisch-französische Freundschaft an. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Beim Bankett zum Staatsbesuch des französischen Präsidenten sind auf Schloss Windsor etliche Promienten geladen. Bilder eines Gastes sind am Morgen danach besonders häufig zu sehen.











Windsor - König Charles III. hielt eine Rede, der Ehrengast war der französische Präsident Emmanuel Macron - doch der Star des Abends war Prinzessin Kate. Nach dem feierlichen Staatsbankett auf Schloss Windsor war am Mittwochmorgen auf den Titelseiten gleich mehrerer Zeitungen ein Bild der 43-Jährigen in ihrem roten Kleid zu sehen. Die "Lady in red", schrieb das Boulevardblatt "The Sun".