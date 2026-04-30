Großbritannien: Kurzzeit-Sänger von Spandau Ballet muss lange in Haft

2 Eine Statue der römischen Göttin Justitia. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Ross Davidson galt als charmant und charismatisch. Doch eine Jury in London befand den 37-Jährigen wegen schwerer sexueller Übergriffe für schuldig. Jetzt wird das Strafmaß verkündet.











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London - Der kurzzeitige Sänger der Band Spandau Ballet, Ross Davidson (Künstlername Ross Wild), ist unter anderem wegen Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Strafmaß wurde am Nachmittag in London verkündet, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Der 38-Jährige war in mehreren Anklagepunkten schuldig befunden worden, darunter auch weitere sexuelle Übergriffe sowie Voyeurismus.