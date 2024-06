Der britische König Charles III. (75) und seine Frau Königin Camilla (76) haben am Donnerstag das japanische Kaiserpaar nach deren Staatsbesuch offiziell verabschiedet.

Auf Bildern war zu sehen, wie Kaiserin Masako Camilla ein Küsschen auf die Wange drückte. Eine ungewöhnliche Geste für die sonst eher distanzierten britischen Royals. Charles schüttelte Kaiser Naruhito die Hand, bevor er mit Camilla den Gästen noch zum Abschied winkte.

Naruhito (64), der in Oxford studiert hat, wollte zum Abschluss der Reise seiner Alma Mater an diesem Freitag noch einen Besuch abstatten. Das Kaiserpaar verbringt damit knapp eine Woche in Großbritannien. Am Dienstag waren sie von Charles und Camilla offiziell empfangen und mit einem Staatsbankett im Buckingham-Palast geehrt worden.