Großbritannien: Kleines Wunder: Baby nach Gebärmuttertransplantation geboren

In Großbritannien bringt eine Frau mit einer gespendeten Gebärmutter ein Baby zur Welt. Die Freude über die kleine Amy ist groß. Auch in Deutschland gibt es solche Fälle schon.

London - Eine Frau mit einer transplantierten Gebärmutter hat erstmals in Großbritannien ein Baby zur Welt gebracht. Die 36-jährige Grace habe das Organ von ihrer älteren Schwester gespendet bekommen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Nach der Transplantation vor zwei Jahren habe sie nun eine Tochter geboren - die kleine Amy Isabel.

Mama Grace und ihr Ehemann Angus (37) seien außer sich vor Freude, schrieb PA. Das Baby sei Ende Februar per Kaiserschnitt in London zur Welt gekommen. Nach Angaben von PA ist es der erste solche Fall in Großbritannien. Die Mutter sprach von einem großen Geschenk.

Grace hatte wegen einer seltenen Erkrankung, dem Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom, keinen funktionierenden Uterus. Ihre ältere Schwester, die selbst schon zwei Kinder hat, spendete ihr deswegen ihr Organ. Per künstlicher Befruchtung wurde dann später ein Embryo eingesetzt.

"Wir haben so lange gewartet", zitierte PA Grace. Schon seit ihrer Hochzeit hätten sie vorgehabt, eine Familie zu gründen. Sie hätten viele Gefühle über Jahre verdrängt und dann einfach nur geweint. "Der Moment, in dem wir sie sahen, war unglaublich, und wir sind beide in Tränen ausgebrochen."

Auch in Deutschland sind Kinder schon auf diesem Weg zur Welt gekommen. Das Universitätsklinikum Tübingen stellte die ersten Fälle 2019 vor. Weltweit erstmals hatte 2014 in Schweden eine Frau mit einer gespendeten Gebärmutter ein gesundes Baby zur Welt gebracht.