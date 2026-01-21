Ungewöhnlicher Anblick in London: In seinem Kreuzzug gegen die Boulevardpresse tritt Prinz Harry in den Zeugenstand. Sein Antrieb liegt tief in seiner Familiengeschichte verborgen.
London - Prinz Harry ist am dritten Tag des Verfahrens in seiner Zivilklage gegen den Verlag der Boulevardzeitung "Daily Mail" überraschend vorzeitig in den Zeugenstand getreten. Eigentlich sollte der jüngere Sohn von König Charles III. (77) erst am Donnerstag aussagen. Dass ein Royal überhaupt vor Gericht aussagt, ist ein außergewöhnliches Ereignis. Der 41-Jährige lächelte, als er im verregneten London das Gerichtsgebäude betrat. Kurz darauf nahm er im Zeugenstand Platz.