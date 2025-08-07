Großbritannien: Kind am Loch Ness missbraucht: Polizei fahndet nach Täter

Nach einem schweren Missbrauchsfall am Loch Ness sucht die Polizei mit großem Aufwand nach dem Täter. Die Bevölkerung wird zur Mithilfe aufgerufen.
London - Nach dem sexuellen Missbrauch eines acht Jahre alten Jungen auf einem Campingplatz nahe dem weltberühmten Loch Ness fahndet die schottische Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Die Beamten werten über 1.500 Stunden Überwachungsmaterial aus und suchten knapp 100 Grundstücke in der Umgebung auf, wie die Polizei mitteilte. Es seien "erhebliche Ressourcen" für diese Untersuchung bereitgestellt worden.