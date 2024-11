Großbritannien: Kemi Badenoch wird neue Vorsitzende der Konservativen

1 Badenoch steht bei den Tories seit Jahren für einen deutlich rechtsgerichteten Kurs. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Sie gilt als Frau klarer Worte: Kemi Badenoch ist neue Vorsitzende der Konservativen Partei. Kann die ehemalige Wirtschaftsministerin die Tories einen und zurück an die Spitze führen?











Link kopiert



Kemi Badenoch soll als neue Chefin die Konservative Partei in Großbritannien nach der historischen Niederlage bei der Parlamentswahl mit einem harten Rechtskurs zurück in die Regierung führen. Die Mitglieder wählten die ehemalige Wirtschaftsministerin zur Nachfolgerin von Ex-Premierminister Rishi Sunak, wie die Tory-Partei in London mitteilte.