Großbritannien: Kanye West will jüdische Gemeinde in London treffen

Die Ankündigung von Auftritten des Skandalrappers Kanye West hat in London eine Kontroverse ausgelöst. Jetzt äußert sich der 48-Jährige selbst.
London - US-Skandalrapper Kanye West möchte sich wegen der Kontroverse um seine geplanten Auftritte bei einem Festival in London mit der jüdischen Gemeinde in Großbritannien treffen. "Ich weiß, dass Worte nicht ausreichen", sagte der 48-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder mit antisemitischen und rassistischen Äußerungen aufgefallen war, in einer Stellungnahme. Er müsse durch Taten zeigen, dass er sich verändert habe.