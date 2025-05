Großbritannien: Junge stirbt in Feuer - 14 Kinder festgenommen

Junge stirbt in Feuer - 14 Kinder festgenommen

2 Ein Junge ist im Norden Englands bei einem Brand ums Leben gekommen. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Die Polizei spricht von einem «äußerst tragischen Vorfall»: Ein Junge kommt in England bei einem Brand in einem Industriegebiet ums Leben. Was haben 14 festgenommene Kinder damit zu tun?











Link kopiert



London - 14 Kinder sind nach dem Tod eines Jungen bei einem Brand in einem Industriegebiet in England festgenommen worden. Das Feuer im nordenglischen Gateshead sei zwar schnell gelöscht worden, teilte die zuständige Polizei mit. Daraufhin sei in dem betroffenen Gebäude jedoch traurigerweise eine Leiche gefunden worden, bei der man davon ausgehe, dass es sich dabei um den vermissten 14-jährigen Layton handle.