Großbritannien: Hund attackiert Frau und verletzt sie tödlich

In Großbritannien ist eine Frau von einem Hund angegriffen und tödlich verletzt worden. Rettungskräfte hätte noch vor Ort versucht, ihr zu helfen, teilte die Polizei in den West Midlands mit. Die Frau im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sei aber kurz darauf gestorben. Der Hund wurde nach dem Vorfall im englischen Coventry beschlagnahmt. Nach einer ersten Einschätzung der Ermittler handelt es sich nicht um eine verbotene Hundeart.

In Großbritannien kommt es immer wieder zu tödlichen Angriffen. Erst im Juni war ein sieben Monate altes Mädchen von einem Hund gebissen und so schwer am Kopf verletzt worden, dass es im Krankenhaus starb. Die Regierung hat auch die Haltung sogenannter XL Bullys in England stark eingeschränkt.