Hausbrand in London: Drei Kinder unter den Toten

Mitten in der Nacht brennt in London ein Haus. Vier Menschen sterben, der jüngste ist vier Jahre alt. Die Polizei ermittelt.











London - Bei einem Hausbrand in London sind in der Nacht eine 43 Jahre alte Frau und drei Kinder ums Leben gekommen. Die Jungen waren laut Polizei 15, acht und vier Jahre alt. Ein 41 Jahre alter Mann sei vor Ort festgenommen worden und befinde sich in Haft, teilten die Beamten mit. Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar.