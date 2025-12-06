1 Die Imperial State Crown. (Archivbild) Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Der Tower of London ist nach einem Angriff auf die Kronjuwelen geschlossen. Die Polizei ermittelt, es gibt erste Festnahmen. Wurde eine bedeutende Krone mit Lebensmitteln beworfen?











London - Der Tower of London ist nach einem mutmaßlichen Anschlag auf die Kronjuwelen bis auf weiteres geschlossen worden. Vier Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Den Beamten sei berichtet worden, dass mutmaßlich Lebensmittel auf die Vitrine mit der Imperial State Crown geworfen wurden. Die Polizei war um 9.48 Uhr britischer Zeit zu der weltberühmten Ausstellung gerufen worden.