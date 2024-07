Großbritannien: Drei Frauen nördlich von London getötet

1 Nördlich von London sind drei Frauen getötet worden. Foto: dpa/James Manning

Die britische Polizei fahndet nach einem 26-Jährigen, der drei Frauen getötet haben soll. Die Ermittler warnen, er könnte mit einer Armbrust bewaffnet sein, und richten sich an die Öffentlichkeit.











Drei Frauen sind in Großbritannien Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie seien am Dienstagabend schwer verletzt in Bushey nördlich von London gefunden worden und kurz darauf am Tatort gestorben, teilte die Polizei in der Grafschaft Hertfordshire mit. Die Frauen im Alter von 25, 28 und 61 Jahren sollen verwandt gewesen sein.