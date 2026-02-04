Großbritannien: Britisches Oberhaus stimmt für Handyverbot an Schulen

1 In Großbritannien gelten strikte Regeln zur Handynutzung an Schulen - doch es soll noch weiter gehen. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

London - Die britische Politik diskutiert über ein gesetzlich vorgeschriebenes Smartphone-Verbot an englischen Schulen. Ein entsprechender Änderungsvorschlag für ein Gesetz wurde am späten Abend im Oberhaus mit 178 zu 140 Stimmen angenommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Hintergrund ist ein Vorstoß der Opposition, der die jüngst verschärften Leitlinien der Regierung zur Handy-Nutzung nicht weit genug gehen.