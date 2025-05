Großbritannien: Auto in Menge gefahren: 53-Jähriger in Liverpool angeklagt

Auto in Menge gefahren: 53-Jähriger in Liverpool angeklagt

1 Angeklagt wurde nun der mutmaßliche Fahrer des Autos. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Anfang der Woche fährt ein Auto während der Meisterfeier des FC Liverpool in eine Menschenmenge. Wie kam es dazu? Die Polizei meldet sich nun mit einem Update zum Fahrer.











Liverpool - Nachdem ein Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren war, ist Anklage gegen einen 53-Jährigen erhoben worden. Der Mann war am Montag festgenommen worden. Angeklagt wird der Brite nun unter anderem wegen vorsätzlicher, schwerer Körperverletzung, wie die Polizei und die Anklagebehörde Crown Prosecution Service mitteilten. Er soll an diesem Freitag vor Gericht erscheinen.