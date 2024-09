Großbritannien: Asche von Marineoffizier 25 Jahre nach dessen Tod in Sri Lanka verstreut

1 Nicht in jedem Land ist das Verstreuen der Asche von Verstorbenen erlaubt. (Symbolbild) Foto: dpa/Ingo Wagner

25 Jahre hat es gedauert, bis sein letzter Wille gewährt wurde: Die Asche des bereits vor einem Vierteljahrhundert verstorbenen britischen Soldaten Norman Schofield ist an einem Marinestützpunkt in Sri Lanka über dem Meer verstreut worden, wie die Marine des Landes am Samstag mitteilte. Bei der Zeremonie, die von einer Ehrengarde aus srilankischen Marinesoldaten begleitet wurde, wurde am Freitag auch Schofields Frau Marian beigesetzt.