8 In einem Waiblinger Entsorgungsunternehmen brach in der Nacht ein Großbrand aus. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In der Nacht bricht in einem Müllentsorgungsunternehmen in einem Waiblinger Industriegebiet ein Großfeuer aus. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften aus.















In der Nacht zum Mittwoch ist in einer Lagerhalle eines Müllentsorgungsunternehmens in einem Waiblinger Industriegebiet (Rems-Murr-Kreis) an der B14 ein Großfeuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei meldete ein Autofahrer gegen 2.45 Uhr eine Rauchentwicklung an der Anton-Schmidt-Straße. Die Feuerwehr eilte daraufhin mit einem Großaufgebot zum Brandort.

Schadenshöhe im siebenstelligen Bereich

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die 30 mal 30 Meter große Lagerhalle, in der wohl eine größere Menge Altpapier gelagert wurde, bereits in Vollbrand. Die große Rauchsäule war demnach kilometerweit zu sehen. Durch die große Hitzeeinwirkung wurden mehrere neben der Halle abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

Da es in der Nacht windstill war, zog der Rauch senkrecht in die Höhe. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei daher nicht. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe im siebenstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Feuer offenbar niemand. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind die Löscharbeiten noch immer in Gange (Stand 6.55 Uhr). Im Industriegebiet Eisental kommt es deshalb aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.