Großbrand in Waiblingen Kampf gegen Brandnester

Von anc 10. Mai 2018 - 19:11 Uhr

Nach dem Brand beim Abfallentsorger Alba in Waiblingen hat die Feuerwehr am Donnerstag im Trümmerberg noch Brandnester entdeckt und gelöscht.





Waiblingen - Die Feuerwehr Waiblingen hat nach dem Großbrand in einer Halle des Abfallentsorgers Alba in der Nacht auf den Donnerstag vorsichtshalber eine Wache abgestellt.

Weil am Donnerstagmorgen im Schutt der Halle, deren Dach eingestürzt war, noch immer einige Brandnester schwelten, an die die Einsatzkräfte nicht herankamen, hat die Feuerwehr einen Kettenbagger beschafft, um die Trümmer zu beseitigen und an die fraglichen Stellen heranzukommen. Keine leichte Aufgabe an einem Feiertag, erklärt der Stellvertretende Kommandant Jürgen Aldinger.

Zum einen, weil solch schweres Gerät nicht einfach so transportiert werden darf, zum anderen, weil der Spezialbagger rechtzeitig vor dem Start des Waiblinger Triathlons, der unweit des Brandortes stattfand, und den mit dem Sportereignis verbundenen Straßensperrungen an Ort und Stelle geschafft werden musste.

„Wir haben schon einige Punkte nachgelöscht“, sagt Jürgen Aldinger am Donnerstagnachmittag zur Brandstelle im Eisental, „ich gehe davon aus, dass wir das heute noch soweit klar kriegen.“