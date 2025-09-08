Großbrand in Waiblingen: Feuer weitgehend unter Kontrolle – doch der Einsatz dauert noch an

Nach Explosionen und meterhohen Flammen gibt es bei dem Großbrand im Waiblinger Eisental Entwarnung: Die Lage ist stabil. Doch die Feuerwehr hat noch einiges zu tun.
Dichte Rauchwolken über dem Gewerbegebiet Eisental, die bis nach Weinstadt sichtbar waren, beißender Geruch in der Luft, das Heulen von Sirenen: Ein Großbrand hat am Montagnachmittag die Waiblinger Feuerwehr in Atem gehalten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen mitteilt, ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle – auch wenn die Nachlöscharbeiten noch bis in die Nacht andauern werden.