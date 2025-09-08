Großbrand in Waiblingen: Autowerkstatt steht in Flammen – Feuerwehr im Einsatz

1 In Waiblingen ist in einer Autowerkstatt ein Feuer ausgebrochen). Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) brennt am Montag eine Autowerkstatt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Was bisher bekannt ist.











In der Eisentalstraße in Waiblingen steht derzeit eine Autowerkstatt in Flammen. Der Brand wurde laut Polizei gegen 16 Uhr gemeldet. Dichter Rauch stieg auf und war auch aus größerer Entfernung zu sehen. Zur Ursache liegen der Polizei derzeit keine Informationen vor. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.