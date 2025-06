Newsblog zum Großbrand in Villingen Die Feuerwehr kämpft in der Nacht weiter gegen die Flammen

Dramatische Szenen in Villingen: Am Samstagabend ist die Feuerwehr zu einem Großbrand in die Innenstadt ausgerückt. Von den Flammen sind wohl mindestens fünf Häuser betroffen. Die Entwicklungen im Newsblog.