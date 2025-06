1 Vor dem Brand waren es Wohngebäude. Jetzt liegen Zuhause in Trümmern. Foto: tx-foto.com

Das Brandgebiet in der historischen Villinger Innenstadt gleicht einem verkohlten Trümmerfeld. Jetzt sollen Betroffene mit Hilfe der Bürger neue Hoffnung schöpfen.











Am Samstagabend während der Löscharbeiten waren es vielfach Gaffer, die für Fassungslosigkeit sorgten. Am Sonntag blickte man in viele nachdenkliche, betroffene Gesichter von Menschen, die ungläubig auf die Brandruinen in der historischen Villinger Innenstadt blickten, berichtet der "Schwarzwälder Bote".