1 Die Feuerwehr in Ulm befindet sich bei einem Großeinsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Großbrand in einem Elektromarkt in Ulm hält am Freitagnachmittag die Feuerwehr in Atem. Das ist bislang bekannt.









Ulm – In der Ulmer Weststadt ist am Freitag ein Feuer in einer Lagerhallte eines Elektromarktes ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten mit starken Kräften zum Brandort.