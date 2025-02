1 Die Polizei geht bei dem Großfeuer in Schorndorf mittlerweile von Brandstiftung aus. Foto: SDMG

Nach dem verheerenden Brand in der Gmünder Straße in Schorndorf sitzt ein 57-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus – aber was war sein Motiv?











Nach dem verheerenden Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gmünder Straße in Schorndorf hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, handelt es sich um einen 57-jährigen Bewohner des betroffenen Gebäudes.