Großbrand in Schorndorf: Brandstiftung nicht ausgeschlossen: Polizei sucht nach Zeugen

1 Bei dem Brand war am 19. Januar ein Millionenschaden entstanden. Foto: SDMG/ Kaczor

Vor einer guten Woche wütete in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Feuer. Nun werden Zeugen gesucht – heißt das, dass die Polizei von Brandstiftung ausgeht? Wir haben nachgehakt.











Gut eine Woche nach dem Großbrand in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), bei dem am 19. Januar ein Millionenschaden entstanden war, hat die Polizei einen Zeugenaufruf veröffentlicht. „Wer hat am Sonntag, 19. Januar, zwischen 6 und 7.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gebäudes Gmünder Straße 95 gesehen?“, heißt es in dem Aufruf. Und weiter: „Wer hat am Sonntag ab dem frühen Morgen Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Kauflands und des dortigen Kundenparkplatzes gemacht?“