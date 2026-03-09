Großbrand in Pleidelsheim: „Sie stehen vor dem Nichts“ – Gemeinde startet Spendenaktion

Ein Großfeuer hat in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) nicht nur Gebäude, sondern auch Existenzen zerstört. Nun ruft die Gemeinde zur Solidarität auf, um Betroffenen zu helfen.

Der Brand in Pleidelsheim in der Nacht zum Sonntag hat nicht nur ortsbildprägende Gebäude, sondern auch Existenzen zerstört. Betroffen sind die Betreiber einer Pizzeria, eines Beautysalons und eines Solariums. Aber auch die Menschen, die durch das Feuer innerhalb weniger Stunden ihr Zuhause, persönliche Erinnerungen und Dinge, die ein Leben ausmachen, verloren haben.

Die Gemeinde Pleidelsheim hat deshalb einen Spendenaufruf gestartet. Auf der Plattform Gofundme wird dazu aufgerufen, dass den betroffenen Menschen schnell und unbürokratisch geholfen werden soll. „Die Spenden sollen dabei unterstützen, die dringendsten Bedürfnisse zu decken und mittelfristig bei den ersten Schritten zurück in ein neues Zuhause beizutragen.“

Bei dem Brand in der Nacht zum 8. März stand das historische Gebäude „Gasthaus im Ochsen“ in Flammen und wurde vollständig zerstört. Auch die angrenzenden Häuser am Schillerplatz wurden durch das Feuer schwer beschädigt und sind derzeit unbewohnbar.

Die Bewohner – 21 Menschen, darunter zwei Familien mit kleinen Kindern – mussten in der Nacht alles zurücklassen und sind aktuell in Notunterkünften untergebracht. „Sie stehen vor dem Nichts und wissen nicht, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll“, heißt es auf der Spendenplattform.

Zudem ist die Gemeinde Pleidelsheim auf der Suche nach Wohnungen für diejenigen, die ihre verloren haben. Wer Wohnraum hat, so der Aufruf, möge sich unter Telefon 07144/26412 oder gwp@rathaus-pleidelsheim.de melden.