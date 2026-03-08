Großbrand in Pleidelsheim: „Mein Herz blutet“ – Historisches Fachwerkhaus wird abgerissen

Nachdem in der Nacht in Pleidelsheim ein verheerender Brand ausgebrochen war, ist der ehemalige „Ochse“ nicht mehr zu retten. Das Fachwerkhaus war eines der ältesten Gebäude im Ort.
„Mein Herz blutet“, sagt die Bürgermeisterin Sabrina Lee. Nachdem in der Nacht auf Sonntag im Ortskern von Pleidelsheim ein Feuer ausgebrochen war, musste der ehemalige „Ochse“ – ein historisches Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert – im Laufe des Tages abgerissen werden. Das Fachwerkhaus war eines der ältesten Gebäude und ein wichtiges Merkmal im Zentrum der Gemeinde. „Jeder sieht es, wenn er durch Pleidelsheim fährt.“