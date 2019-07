Großbrand in Herrenberg

6 Beim Brand des Außenlagers einer Baustofffirma beim Herrenberger Bahnhof haben Zeugen von Explosionen berichtet. Foto: SDMG

Im Außenlager eines Baustoffhandels in Herrenberg ist ein Feuer ausgebrochen. Es gab Explosionen, eine schwarze Rauchwolke verdunkelte den Himmel. Verletzt wurde niemand. Der Bahnhof musste geräumt, der Zugverkehr eingestellt werden.

Herrenberg - Rund um den Herrenberger Bahnhof herrscht nach Auskunft der Polizei Chaos. Die Polizei hat das Gelände weiträumig abgesperrt, meldet ein Sprecher vom Polizeipräsidium Ludwigsburg. Im Außenlager eines in der Nähe befindlichen Baustoffhandels ist am frühen Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die erste Alarmmeldung ging gegen 17.30 Uhr ein. „Es handelt sich um einen Großbrand“, erklärte der Polizeisprecher, „die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen an.“ In dem Außenlager hätten sich glücklicherweise keine Personen befunden. Zeugen meldeten, dass es Explosionen gegeben haben soll. Möglicherweise handelte es sich dabei um Baustoffe, dies seien aber nur Spekulationen, betonte der Polizeisprecher.

Zur Ursache de Brands ist momentan nichts bekannt. Er hat Auswirkungen auf den Zugverkehr: Der Herrenberger Bahnhof musste aufgrund der Rauchentwicklung geräumt werden, Züge und S-Bahnen fahren keine mehr, teilte die Polizei mit. Über der Stadt bildete sich eine riesige schwarze Rauchsäule.