Großbrand in Gifhorn: Wetter erschwert Löscharbeiten in Burger-Restaurant

1 Laut Polizei war das Feuer in einem Restaurant ausgebrochen (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Ein Feuer in einem Burgerrestaurant breitet sich im niedersächsischen Gifhorn weiter aus. Der Dachstuhl steht bereits in Flammen.











Der Großbrand eines Geschäftshauses in der Innenstadt von Gifhorn in Niedersachsen hat einen geschätzten Schaden von einer Million Euro angerichtet. Das Feuer war am späten Sonntagabend in einem Restaurant ausgebrochen und hatte sich schnell über das Obergeschoss verteilt, wie die Polizei mitteilte. Auch wegen des windigen Wetters schlug das Feuer auf den gesamten Dachstuhl über, welcher schließlich einstürzte.