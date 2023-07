1 Ein Brand hat dazu geführt, dass die Gasflaschen explodiert sind. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am vergangenen Freitag kam es bei der Böblinger Gaststätte Monte Cassino zu einer heftigen Explosion, die einen sechsstündigen Lösch-Marathon nach sich zog. Vorerst bleibt die Pizzeria geschlossen – es gibt allerdings einen Lieferservice.









Als Ionel Dobrita am Freitagmittag seine Gaststätte verlässt, ahnt er nicht, dass das Gebäude nur eine Stunde später der Ort eines Großbrandes sein wird. Der Betreiber der Böblinger Pizzeria Monte Cassino muss an diesem Tag zusehen, wie große Teile seiner Arbeitsstätte in Schutt und Asche gelegt werden. Aufgrund eines Brandes explodieren dort nämlich mehrere Gasflaschen. 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten an dem Tag sechs Stunden lang, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache bleibt unklar. Ebenso, ob oder wann das Restaurant wieder öffnen kann.