Großbrand: Großer Waldbrand in Südtirol: Löscharbeiten dauern an

Großer Waldbrand in Südtirol: Löscharbeiten dauern an

1 Der Brand war am Donnerstag oberhalb von Latsch im Vinschgau ausgebrochen. Foto: LPA/Landesfeuerwehrverband/APA/dpa

Bozen - Ein großer Waldbrand in Südtirol hält seit Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte der bei Urlaubern beliebten Provinz in Atem. Bei dem Großbrand sind nach Angaben der Provinz elf Menschen verletzt worden. Fast 60 Menschen mussten aus dem Gebiet, in dem die Flammen lodern, evakuiert werden. Die Löscharbeiten der lokalen Feuerwehr sind noch immer im Gange.