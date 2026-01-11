Großbrand bei Oberstenfeld: Feuer fast gelöscht - „Es ist unglaublich, was die Feuerwehr hier leistet“

In einer Lagerhalle an der Gronauer Straße in Oberstenfeld bricht am Sonntag ein Feuer aus, das die Feuerwehr über mehrere Stunden in Atem hält.
Ein Großbrand in einer Lagerhalle in Oberstenfeld hält seit Sonntagmittag die Feuerwehr in Atem. Aus einer Lagerhalle des ehemaligen Werzalit-Geländes an der Gronauer Straße am Ortsausgang steigt dicker schwarzer Rauch auf. Zeugen berichten gar von einer Explosion. Mehrere Feuerwehren müssen ausrücken, fast drei Stunden nach Ausbruch des Feuers ist noch immer nicht alles gelöscht.