Großbrände in der Region Los Angeles: Paris Hilton sieht ihr zerstörtes Haus in den Nachrichten

1 Am Strand von Malibu versuchen Feuerwehrleute ein brennendes Haus zu löschen. Foto: dpa/Etienne Laurent

Im Großraum Los Angeles wüten gewaltige Brände. In der Stadt, die die amerikanische Filmindustrie beherbergt, sind auch viele Prominente betroffen. Paris Hilton muss live im Fernsehen mit anschauen, wie ihr Haus in Malibu zur Ruine wurde.











Wie so viele Kalifornier sind auch viele Prominente im Großraum Los Angeles von den tödlichen Großbränden betroffen, die derzeit an der Westküste der USA wüten. Paris Hilton, einstiges It-Girl und Erbin der millionenschweren gleichnamigen Hotelkette, musste in den Nachrichten sehen, dass ihr Haus in Malibu nur noch eine Ruine ist. „Die Nachrichten anschalten und live sehen, dass unser Haus in Malibu niedergebrannt ist – das ist etwas, das niemand erleben sollte“, schrieb die 43-Jährige auf Instagram zu dem entsprechenden Fernsehausschnitt des Senders ABC. Ihr Herz sei gebrochen.