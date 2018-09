Großbottwar im Kreis Ludwigsburg Totalschaden nach Alkoholfahrt

Von red 03. September 2018 - 08:39 Uhr

Das konnte nicht gut gehen: Betrunken hat sich ein Mann in Großbottwar im Kreis Ludwigsburg ans Steuer gesetzt. Die Alkoholfahrt vom Sonntag endete mit einem Totalschaden.





Großbottwar - Ein 43 Jahre alter Mann hat bei einer Alkoholfahrt in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) einen Totalschaden angerichtet. Der Mann fuhr mit seinem Peugeot am Sonntag in der Kreuzstraße in Richtung Oberstenfeld zunächst auf ein geparktes Gespann auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde der Anhänger losgerissen und etwa vierzig Meter schräg über die Fahrbahn geschoben.

Der 43-Jährige setzte seine Fahrt jedoch mit Vollgas fort. Achtzig Meter weiter kollidierte er dann mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Der Peugeot war so verkeilt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Ein Bluttest ergab, dass er Alkohol getrunken hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Peugeot und das Zugfahrzeug des Gespanns, ein Opel, waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.