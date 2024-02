1 Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Am Freitagvormittag brennt in Großbottwar im Kreis Ludwigsburg ein Mehrfamilienhaus. Die betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.











Am Freitagvormittag hat ein Mehrfamilienhaus in Großbottwar im Kreis Ludwigsburg in der Oberstenfelder Straße gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 10.25 Uhr mutmaßlich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss aus und griff dann teilweise auf die Hausfassade über.