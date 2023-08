1 Wurfgewaltig und kraftvoll will sich Fynn-Luca Nicolaus in der Wunnensteinhalle in Großbottwar präsentieren. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim Testspiel in Großbottwar zwischen dem TBV Stuttgart und der HSC 2000 Coburg könnte zudem Nationalspieler Kai Häfner sein Debüt geben.









Die Wunnensteinhalle kannte er in den vergangenen Jahren nur als Zuschauer, wo er die Spiele seines Heimatclubs von der Tribüne aus verfolgte. Deshalb wird es schon eine besondere Rückkehr für Fynn-Luca Nicolaus sein, wenn er am kommenden Mittwoch mit dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart dort um 19 Uhr gegen den Zweitligisten HSC 2000 Coburg in einem Vorbereitungsspiel antritt. „Ich freue mich mal wieder in der Halle spielen zu dürfen“, sagt Fynn-Luca Nicolaus.