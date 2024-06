1 Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) Foto: Imago//K. Schmitt

Ein 34-Jähriger hatte am Mittwoch am Marktplatz auf einer Bank gesessen, als ihn zwei Unbekannte ansprachen und anfassten. Als der Mann sich daraufhin zur Wehr setzt, wird ihm plötzlich ins Gesicht geschlagen.











Ein 34-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Großbottwar von zwei ihm Unbekannten belästigt und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 14.15 Uhr auf einer Bank am Marktplatz nahe des alten Rathauses gesessen, als sich ihm zwei Männer näherten. Einer davon stellte sich direkt hinter ihn, der andere setzte sich neben den 34-Jährigen und fragte diesen nach seinem Namen sowie nach einem Tattoo auf dessen Hals, welches er auch anfasste. Der 34-Jährige forderte ihn auf, dies zu lassen und schob den Unbekannten von sich weg – woraufhin der Mann hinter der Bank ihm plötzlich ins Gesicht schlug. Der 34-Jährige sprang auf und riss sich von den beiden Männern los.