3 Der tragische Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Ein 54-jähriger Motorradfahrer stirbt nach einem heftigen Unfall zwischen Großbettlingen und Bempflingen noch an der Unfallstelle.

Großbettlingen - Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße 1231 zwischen Großbettlingen und Bempflingen (Kreis Esslingen) gekommen. Nach Angaben der Polizei bog ein 54-jähriger Motorradfahrer gegen kurz vor 6 Uhr von Großbettlingen kommend nach links auf die Umgehungsstraße ein. Er übersah den herannahenden Audi einer 35-Jährigen und wurde von dem Auto direkt erfasst. Der Motorradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des Audi und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein Sachverständiger wurde zur weiteren Aufklärung des Unfalls hinzugezogen. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 30 000 Euro.