1 Der Daimler-Knoten zwischen Böblingen und Sindelfingen. Foto: factum/Granville

Die Arbeiten an der Böblinger Hauptverkehrsachse, die zum Autokonzern Daimler und in das Gewerbegebiet Hulb führt, stehen an. Wegen der Bauarbeiten wird es wohl monatelang Verkehrsbehinderungen geben.

Böblingen/Sindelfingen - Die Auto- und Lastwagenfahrer können sich auf eine Großbaustelle gefasst machen. Am 18. März beginnen die Arbeiten an der Böblinger Hauptverkehrsachse, die zum Autokonzern Daimler und in das Gewerbegebiet Hulb führt. Dort kreuzen sich die Kreisstraße zwischen Böblingen und Dagersheim mit der Gottlieb-Daimler-Straße und der Dornierstraße. Im Volksmund wird von der Daimlerkreuzung oder dem Daimler-Knoten gesprochen .

Für Vorarbeiten der Sanierung am Daimler-Knoten werden zunächst einzelne Spuren gesperrt. Die Fahrt in alle Richtungen sei aber möglich, teilt das Landratsamt mit. Vom 26. März an wird jedoch die westliche Kreuzung in Richtung Dagersheim voll gesperrt. Es soll noch über die Umleitungen informiert werden. „Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauern voraussichtlich bis Ende September“, erklärt Benjamin Lutsch, der Sprecher der Kreisbehörde.

Schwippebrücke wird saniert

Auch die angrenzende Schwippebrücke der Stadt Sindelfingen muss wegen der Schäden an der Tragwerkskonstruktion saniert werden. Im Zuge dessen wird ebenfalls die komplette Fahrbahn erneuert.

Für den Landrat Roland Bernhard bedeutet der aufwendige Umbau eine „konkrete Wirtschaftsförderung für die Firma Daimler und die Industrie- und Logistikunternehmen im Gewerbegebiet Hulb“. Für die Fahrbahnen werde Beton verwendet, mit dem eine äußert tragfähige, haltbare und besonders ebene Fläche hergestellt werden könne, so der Landrat. Der Nachteil sei, dass das Baumaterial lange aushärten müsse, wodurch eine längere Bauzeit als gewöhnlich erforderlich sei. Im November sollen die Arbeiten beendet sein.