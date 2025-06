Großbaustelle: Flughafen München: Platz für sechs Millionen mehr Passagiere

3 Sechs Millionen Passagiere im Jahr entsprechen etwa den Fluggastzahlen des Flughafens Hannover, wie Finanzminister Albert Füracker (in orange) sagt Foto: Leonie Asendorpf/dpa

Deutschlands zweitgrößter Flughafen wird größer: Ein wegen der Corona-Pandemie verspäteter Erweiterungsbau soll ab 2026 mehr Passagiere abfertigen als der gesamte Flughafen Hannover.











München (dpa/lby) - Eines der größten bayerischen Bauprojekte nähert sich der Vollendung: In "maximal zwölf Monaten" soll die 665 Millionen Euro teure Erweiterung des Terminal 1 am Münchner Flughafen in Betrieb gehen, wie Flughafenchef Jost Lammers ankündigte. Der Bau soll zwölf kleinen oder sechs großen Flugzeugen Platz bieten und ist für sechs Millionen Fluggäste im Jahr ausgelegt. Das Großprojekt hatte sich wegen der Corona-Pandemie verzögert und hätte eigentlich bereits 2023 oder 2024 fertig gestellt sein sollen.